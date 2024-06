Ewelona poddała się zabiegowi LIPOSUKCJI: "Tłuszcz, który mi odessali, miałam jego transfer do pośladków"

Ewelona narzeka na ból po operacjach plastycznych

Ewelona aktywnie wchodzi w interakcje ze swoimi fanami w sieci, co jest jednym z kluczowych elementów jej obecności w mediach społecznościowych. Regularnie odpowiada na komentarze oraz uczestniczy w sesjach Q&A. Podczas jednej z tego typu sesji Kubiak wyjawiła, że jakiś czas temu przeszła kolejną operację - tym razem liposukcję wtórną . Ewelona na tym jednak nie poprzestała, bowiem pokusiła się także o brazylijski lifting pośladków.

Miałam poprawianą operację liposukcji po poprzedniej klinice, czyli operację wtórną. Ten tłuszcz, który odessali mi z poprawki, miałam jego transfer do pośladków, czyli BBL -wyjawiła na InstaStory.

Mam porównanie z trzech klinik, są to zupełnie trzy inne doświadczenia. Za pierwszym razem miałam taki zupełnie inny ból z tego względu, że nie byłam ubrana w strój uciskowy i to był ból rozpieranego ciała, bo to wszystko puchło mi mocno - wyjawiła.