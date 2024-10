Fagata prezentuje na ściance dwa środkowe palce. Miło?

Agata działa głównie w sieci. Jej wypady "na salony" to rzadkość. Raczej nie bywa na galach czy dużych eventach modowych. Być może nie dostaje na nie po prostu zaproszeń. W miniony czwartek w końcu miała jednak możliwość, by pokazać się na ściance. Wpadła na imprezę organizowaną przez Kizo , podczas której mogła premierowo wypróbować... kebaba, którego współtworzył raper.

Było więc co świętować. Tego wieczoru Fagata wkroczyła na ściankę w czarnej mini, do której dobrała marynarkę Gucci. "Look" uzupełniały srebrne łańcuchy i rajstopy. Podczas pozowania do zdjęć Agata postanowiła pozdrowić wszystkich zebranych, pokazując im swój język i dwa środkowe palce.