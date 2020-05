Fani Viki Gabor są zaniepokojeni BLIZNĄ NA JEJ RĘCE. "Martwimy się o ciebie"

"Skąd blizna?", "Wiki, co ci się stało w rękę?" "Martwimy się o ciebie, co się stało?" - pisali zalarmowani fani Viki pod zdjęciem na Instagramie.

Odpowiem wam na pytanie, co stało się z moją ręką. Rok temu zdarzył mi się wypadek. A jak wiecie, wypadki się po prostu zdarzają. Stłukł mi się kubek i chciałam się po niego schylić, jeden kawałek został na blacie. Nie widziałam go i zahaczyłam o niego ręką. Ale wszystko jest ok. Dzięki za troskę i pamiętajcie - wszystko jest ok - wyjaśniła na InstaStory, uspokajając fanów.