Fanka wytknęła Klaudii El Dursi, że POWIĘKSZYŁA biust. Natychmiast ruszyła z wyjaśnieniami: "Urósł jak ja cała" (FOTO)

Pod koniec czerwca Klaudia El Dursi została bohaterką skandalu, gdy okazało się, że auto należące do celebrytki mknie po autostradzie pasem awaryjnym, co stanowi poważne wykroczenie. Po publikacjach w mediach przeprosiła za swoje zachowanie i zadeklarowała, że jest gotowa poddać się karze.

Incydent nie zaszkodził jej karierze. Szybko wróciła na salony i do pracy w TVN - nie tylko poprowadzi kolejny sezon randkowego show, ale też dołączyła do "Top Model" , o czym poinformowała na swoim Instagramie i pokazała kilka zakulisowych fotografii z Joanną Krupą , Marcinem Tyszką i Dawidem Wolińskim .

Obecnie celebrytka przebywa we Francji. Jak przyznała na Instagramie, to jej coroczna tradycja.

Jak co roku zaglądamy tu choć na chwilę, mimo że zawsze obiecujemy sobie, że już ostatni raz, to to miejsce przyciąga i nigdzie indziej trufle i szampan nie smakują tak dobrze - napisała.