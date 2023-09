Festiwal Filmowy w Gdyni: Magdalena Cielecka w DWÓCH stylizacjach i pierwsze wyjście Olgi Bołądź od narodzin córki... (ZDJĘCIA)

W poniedziałek rozpoczął się 48. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Ta odbywająca się co roku impreza to dla osób związanych z kinem zdecydowanie jedno z większych polskich wydarzeń branżowych. Ponownie na prelekcjach i przedpremierowych pokazach można było spotkać zarówno starych showbiznesowych wyjadaczy, jak i młody narybek, o którym niewątpliwie jeszcze nieraz usłyszymy w nadchodzących latach.

Aktorka solidnie przygotowała się do wydarzenia, szykując na wydarzenie kilka markowych stylizacji zgodnych z obowiązującymi obecnie trendami. Tylko w środę Magdalena pokazała się na festiwalu w dwóch stylizacjach: jedną z nich byłą czarna sukienka z wycięciami po bokach, do której dobrała złote sandałki na obcasach i brązową torebkę, drugą zaś kwiecista szmizjerka (gwiazda zdecydowała się nie zmieniać do niej dodatków). Wizyty na gdyńskim evencie nie mogła odpuścić sobie także Olga Bołądź, dla której było to pierwsze publiczne wyjście od narodzin małej Rity (dziewczynka przyszła na świat w maju). Celebrytka zdecydowała się na granatowy total "look", na który składała się elegancka koszula, kraciasta kamizelka i proste spodnie w kant.