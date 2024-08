FIGLARNA Anna Mucha niczym Sabrina wdzięczy się w bikini na basenie. Hotówa? (FOTO)

Iza 20 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

A Mucha.....cóż. Nie wiem, czy chcę oglądać nobliwą panią, w basenie, z jej nobliwym biustem na wierzchu. I nie wiem, czy chcę by porównywać ją do Sabriny, której jak wiemy do pięt nie dorasta. Ani teraz, ani kiedyś. I wiemy dlaczego w basenie - by woda zasłoniła cellulitis i całą tę resztę - poza nobliwym biustem.