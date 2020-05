Fisz zabrał głos ws. afery w Trójce: "Dyrekcja zakazała prowadzenia audycji mojemu kumplowi. NIE PODPISAŁ kłamliwej lojalki"

Na temat ostatnich wydarzeń w stacji postanowił również wypowiedzieć się Fisz. Jeszcze do niedawna Bartosz Waglewski był związany z Trójką nie tylko muzycznie, lecz również zawodowo. Fisz wraz ze swoim ojcem Wojciechem od 2008 roku prowadzili na antenie stacji audycję Magiel Wagli. Jednak krótko po głośnym odejściu Wojciecha Manna muzycy zrezygnowali z dalszych spotkań ze słuchaczami.

W niedzielę Fisz opublikował na swoim Facebooku wpis, w którym odniósł się do kontrowersji związanych z losami utworu Kazika w notowaniu LP3.

Oprócz gwiazd rozgłośni, które odchodzą, dyrekcja zakazała prowadzenia audycji mojemu kumplowi i wydawcy "Magla Wagli" - Bartkowi Gilowi. Bartek nie podpisał kuriozalnej i kłamliwej "lojalki". To właśnie także jemu dedykuję nasz kawałek, który znajdzie się na nowym dwupłytowym albumie Tworzywa. Utwór nazywa się "Mój kraj znika" właśnie siedzimy i kończymy go w pocie czoła, by jeszcze dzisiaj w nocy zamieścić klip. Premierę oficjalnego singla "Nie za miłe wiadomości" przekładamy. Nie można być obojętnym, udawać, że nic się nie dzieję. Sprawy zaszły za daleko - napisał na swoim profilu Fisz.