Waglewscy też ODCHODZĄ z Trójki! "Mocno zubożona oferta programowa..."

Wygląda na to, że to nie koniec zmian w dziennikarskim składzie radiowej Trójki. Z anteną postanowili pożegnać się również Wojciech Waglewski oraz jego syn Bartosz, których od 2008 roku można było usłyszeć w audycji Magiel Wagli . O ich decyzji starszy z muzyków poinformował na Facebooku.

Dzień dobry... No i stało się. Nasza wspólna przygoda pt. "Magiel Wagli" dobiegła końca. Było nam niezmiernie miło gościć w Państwa domach. Cenimy sobie nowe znajomości zawarte przy okazji i mamy nadzieję na ich kontynuację - rozpoczął wpis Wojciech Waglewski.

Okazuje się, że do decyzji Waglewskich przyczyniła się fala odejść dziennikarzy Trójki, a także głośne zwolnienie Anny Gacek.

Odejście pięciu fantastycznych dziennikarzy i współpracowników redakcji muzycznej mocno zubożyło ofertę programową ... międzypokoleniową i międzygatunkową dotąd. Sposób rozstania się z Anią w niezwykle wielkopańskim i dość osobliwym jak na nasze rozumienie dobrych manier stylu, do tego kompletnie nieuzasadnione, umocniło nas w przekonaniu o konieczności odejścia - wyznał.

Trzymamy jednak kciuki za cała Metzową ekipę muzyczną, bo to nadal najciekawsze i najbardziej życzliwe dla rodzimej twórczości radio. Najważniejsze teraz to wyjść jakoś z tych ciemności egipskich i uporać się z tą zarazą... Czego i Państwu życzymy... Do zobaczenia i usłyszenia gdzieś tam, kiedyś/np. na koncertach. Niech Państwo uważa na siebie.... Pani Boom Boom i Pan Hrabia Cud Miód - zakończył wpis.