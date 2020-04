"Fronda" ostrzega: "Kacze Opowieści" propagują HOMOSEKSUALIZM!

Iza 15 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Ach, kazdy zobaczy w bajce to co chce zobaczyc!!! A moze Babajaga to lezbijka??! Niektorym to juz pyklo pod przykrywka. Te oblesne parady to jest zberezne, a nie bajki. Ja uwazam, ze ludzie sie rodza tacy,(jako gej), i ci wlasnie siedza cicho. Prawdziwi geje siedza cicho i zyja normalnie! Tak jak brat mojej kolezanki z podstawowki, zyje sobie z mezem, a niby to wies jest, no troche pod miasteczkowa ale wies, i nikt ich nie wytyka paluchami.