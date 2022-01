Gala Mistrzów Sportu 2022. Justyna Steczkowska wprowadza na salony syna Leona oraz jego towarzyszkę. Zjawiskowi? (ZDJĘCIA)

Blublu 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Pani Justyna pochwalić się może tylko figurą głosu zero. Kto ja zatrudnił do wykonania you are simply the best… pewnie jeszcze grubo zapłacił katastrofa tego się słuchać nie dało pani Justyna niestety śpiewa wszystko na jedno kopyto dobrze ze chociaż jej słynnego piania które wpłata w każda piosenkę słyszeć się nie dało uff