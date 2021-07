"Gala" przestaje istnieć! Pamiętacie NAJSŁYNNIEJSZE OKŁADKI ikonicznego dwutygodnika? (STARE ZDJĘCIA)

Gość 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

W aktualnym stuleciu nie kupiłam chyba ani jednej sztuki spośród kolorowych magazynów. Wszystko co mnie ciekawiło w tym zakresie przeczytałam do mniej-więcej '99 później teksty się powtarzały albo były bardzo słabej jakości. Widząc od czasu do czasu czasopisma w poczekalniach zastanawiałam się czy to zawsze była taka tandeta czy ja po prostu dorosłam. Szkoda pieniędzy i papieru na strony w 90% poświęcone reklamom i promocji.