Gala zamknięcia Off Camera: dystyngowana Katarzyna Figura, Grażyna Torbicka z mężem, Małgorzata Foremniak... (ZDJĘCIA)

Festiwal kina niezależnego Off Camera przez lata zyskał renomę i stał się jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w roku. Na imprezę przybywają szanowani reżyserzy oraz producenci z całego świata, ale liczne wydarzenia organizowane w trakcie trwania festiwalu to też szansa dla rodzimych gwiazd, by ogrzać się w blasku fleszy.