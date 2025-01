Gdzie pracują Abby i Brittany Hensel? Bliźniaczki syjamskie mają oddzielne kompetencje, ale JEDNO wynagrodzenie

Historia Abby i Brittany Hensel jest wyjątkowa. Najpopularniejsze bliźniaczki syjamskie na świecie przyszły na świat w marcu 1990 roku. Do momentu rozwiązania ciąży rodzice dziewcząt nie wiedzieli, że będą one złączone jednym ciałem. I chociaż później pojawiła się możliwość chirurgicznego rozdzielenia sióstr, rodzice jednak nie zgodzili się, kiedy to usłyszeli, że szanse na przeżycie są niewielkie.