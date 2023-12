George Clooney i młodsza od niego o 17 lat Amal zadają szyku na premierze w Beverly Hills. Prawniczka jak zwykle skradła show? (ZDJĘCIA)

Choć raz na jakiś czas w mediach pojawiają się doniesienia na temat rzekomych kryzysów w małżeństwie George'a Clooneya i jego żony, para konsekwentnie udowadnia, że to tylko plotki. Dowodem na to, że w relacji gwiazdora i jurystki nie dzieje się nic niepokojącego są chociażby zdjęcia z kolejnych imprez branżowych, na których zawsze pojawiają się razem.

Aktualnie brylują w duecie na salonach w związku z promocją nowego dzieła George'a. Dopiero co mogliśmy oglądać ich na premierze w Londynie, a w sieci już pojawiły się zdjęcia z kolejnego pokazu dramatu w reżyserii 62-latka. Tym razem zaprezentowali się w Beverly Hills w Kalifornii. W ramach promowania "The Boys in the Boat" po uroczystej premierze małżonkowie nie omieszkali wstąpić na ściankę i zapozować do kilku pamiątkowych zdjęć.