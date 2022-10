George Clooney wspomina zaręczyny z Amal Clooney: "To była KATASTROFA"

Clooneyowie uchodzą za jedno z bardziej zgranych gwiazdorskich małżeństw i na próżno szukać większych kontrowersji z ich udziałem. Zakochany aktor chętnie więc opowiada o udanej relacji z matką swoich dzieci. Podobnie było podczas ostatniego z wywiadów. Tym razem postanowił wrócić wspomnieniami do zaręczyn. Okazuje się, że tego dnia nie wszystko poszło zgodnie z planem.

Zapanowałem wszystko, a to była katastrofa... - zaczął w rozmowie Drew Barrymore podczas wizyty w jej show, zdradzając, że wpadł na pomysł, by podczas romantycznego wieczoru jego ukochana znalazła pierścionek w kuchennej szufladzie.

Chciałem dać jej pierścionek w trakcie utworu "Why Shouldn't I" - wspomina, relacjonując przebieg zdarzeń:

Zaczyna się piosenka i powiedziałem jej, że w szufladzie jest zapalniczka - mieliśmy zapaloną świecę, ale ją zdmuchnąłem, żeby mogła pójść po zapalniczkę. Widzi pierścionek w szufladzie, wyciąga go i mówi: "Tam jest pierścionek, jakby ktoś zostawił go tu kilka lat temu..." - opisuje George, przewracając oczami na wspomnienie, że Amal myślała, iż wręczony jej pierścionek zaręczynowy należał do kogoś innego.