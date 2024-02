Gigi Hadid i Bradley Cooper PUBLICZNIE wymieniają czułości. Robi się między nimi coraz poważniej? (ZDJĘCIA)

Nie ulega wątpliwości, że uczucie aktora i modelki jest obecnie w pełnym rozkwicie, na co wyraźnie wskazują najnowsze zdjęcia, gdzie uchwycono zakochane w sobie do szaleństwa gołąbki. We wtorek Gigi i Bradley zostali "przyłapani" podczas wymiany czułości podczas lanczu w jednej z modnych knajp na Manhattanie. Na jednej z fotografii widać, jak Hadid z czułością obejmuje lubego, wpatrującej mu się w oczy z rozmarzonym spojrzeniem. Zakochani kompletnie nie przejmowali się wymierzonymi w ich stronę obiektywami aparatów. Następnie para opuściła lokal, a ubrana zgodnie z najświeższymi trendami Gigi wezwała taksówkę. Bradley, niczym prawdziwy dżentelmen, szarmancko otworzył partnerce drzwi do samochodu i czule się z nią pożegnał.