Grała Sammy w "Dynastii", potem wiele razy trafiała na odwyk. Tak dziś wygląda 62-letnia Heather Locklear (ZDJĘCIA)

Aktorka trafiła do szpitala psychiatrycznego, gdzie spędziła ponad 2 miesiące. Od dłuższego czasu jej stan się poprawia. Serialowa Josephine jest trzeźwa od dwóch lat i nie wykazuje przejawów agresji. Locklear zaręczyła się z kolegą ze szkolnych lat, Chrisem Heisserem. Wróciła też do aktorstwa i zagrała w filmie "Don't Sweat the Small Stuff: The Kristine Carlson Story".