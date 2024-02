Grammy 2024. NAJGORSZE stylizacje wieczoru: Lizzo, Ice Spice, Chrissy Teigen... (ZDJĘCIA)

WscieklyPL01 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Bardzo klasyczne tredny żenady U facetów albo na licealistę, albo na goscia co zderzył sie z pólką farb z całą paletą śnieżki w budowalnym. U kobiet Technicznie całkiem goła - bistonosz i majty zjakimis pzredłużeniami. Majtki ma - suknia z materiłau typu strech magazynowy i tak wszytko widać. Lumpeks- meski i żenskie ciuchy w konfiguracji jakby uciekała ze sklepui ubrała to co jej został ow rekach. I na koniec Pobili sie dwaj styliści dil.. sami - czyli wiktoriankie suknie z pourywanymi elemntami , lub mała czarna z welonem na d..pie. Styl i elegancja to jedyne przymitniki jakich nie dasie uzyć do tych kreacji.