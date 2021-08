Grażyna Szapołowska oprowadza Julię Wieniawę po Monako: "TRZY PIĘKNE POLKI" (ZDJECIA)

Blacky 7 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Paryż-mieszkałam, Amsterdam-mieszkałam (nadal mieszkam w Holandii, ale gdzie indziej), Monako-zwiedziłam. Julia dawaj kolejny przystanek, zobaczymy czy też tam byłam 😁🤘😉 Bo wiecie, Julia się ze mną ściga na destynacje. Ja z moim facetem od 20 lat śmigamy po świecie 😉 Travels are the only things that make you rich by making you poor 🤣🤣🤣