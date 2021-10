Grażyna Szapołowska została... MODELKĄ W DUBAJU. Wszystko za pieniądze Polskiej Fundacji Narodowej (FOTO)

Juleeen 14 min. temu zgłoś do moderacji 3 3 Odpowiedz

No nic dziwnego, przecież Goldpoint ubiera Pierwsza Damę Dudową. Styl tych kiecek przemilczę... No ale pewne wybory wydają się jasne... A co do Szapołosi - jest git, wstydu jakby co nie przynosi, bo światowa babka i znana z ról w międzynarodowym kinie.