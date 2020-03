Gwiazda filmu o przygodach Jamesa Bonda MA KORONAWIRUSA! "Zamknięta w domu po uzyskaniu pozytywnego wyniku"

Magda 17 min. temu zgłoś do moderacji 3 8 Odpowiedz

Tak tak wszyscy tylko zostańcie w domu zostańcie A co z tymi co muszą do pracy dojechać autobusem martwić się o siebie i zostawić w domu samych 12 i 11 latka martwica się żeby im się nic nie stało bo rząd uważa że są wystarczająco dorośli bo oczywiście gdyby nagle np wybuchł pożar w bloku n aa 8 piętrze to oczywiście są dorośli planowano i wiedzą co maja zrobić Ręce opadają dzieci same można zostawić dopiero jak skończą 15 16 lat