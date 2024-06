Gwiazdor filmów dla dorosłych aresztowany za rozpowszechnianie pornografii dziecięcej. Grozi mu 20 lat więzienia

Ania 5 min. temu zgłoś do moderacji 8 0 Odpowiedz

Niestety ale prawda jest taka że większość showbizu w tym siedzi. Nie tylko szołbiz zresztą, politycy, dziennikarze, wysoko postawieni ludzie z całego przekroju branż. Temat zamiatany pod dywan pod płaszczykiem teorii spiskowych. Trzeba o tym mówić, dzieci same się nie obronią. To co dzieje się na całym świecie dzień w dzień, zwłaszcza w miejscach które teoretycznie powinny chronić dzieci (jak domy dziecka itp). Szambo w końcu się wyleje, chociaż listy Epsteina nie doczekamy chyba nigdy.