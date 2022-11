Gwiazdy brylują na modowej gali: posągowa Kylie Jenner, Gigi Hadid z kolczykiem w nosie i zakochana Cher (ZDJĘCIA)

Dddd 15 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Irina ma naprawdę piękną twarz, to jest prawdziwa uroda, ma zapewne minimalny makijaż ograniczony do pomadki, podkładu i brwi, a no cóż wygląda fantastycznie, w dodatku ma taką zdrową cerę ❤️ Kendall też ładnie, ale ona ma za sobą bardzo dużo zabiegów, bez nich by tak nie wyglądała, ma też ewidentnie zrobiony biust i coś z ustami robione jest. Amber - pięknie, tak klasycznie. Vanessa - trochę straciła klasę, kiedyś miała piękne stylizacje, wyglądała jak księżniczka, aktualnie za dużo pokazuje, miało być seksi, a bardziej seksi jest od niej Kendall w długiej prostej sukience. Gigi Hadid - to jest dla mnie niezrozumialy fenomen, ona nie jest ani trochę interesująca, w ogóle wydaje się być bardzo nudna osoba i zadufana w sobie, wolę jej siostrę, może po operacjach, ale tak jak ktoś napisał jest taką swojską dziewczyną, a to pożartuje, a to się uśmiechnie. Katie Holmes - super. Reszta tak sobie