Gwiazdy i gwiazdeczki na zielonej ściance "Porad na zdrady 2": wylaszczona Barbara Kurdej-Szatan, Rafał Zawierucha z żoną.... (ZDJĘCIA)

Niehejt 5 min. temu

Nie wiem jakim jest człowiekiem Królikowski, bo to jednak każdy inaczej się zachowuje w mediach. Ale, skoro z tą całą Joasia wychodziły krzywe akcje typu jak z jej ojcem, to coś musiało być na rzeczy. Solidarności kobieca może być w tej kwestii nieuzasadniona. Nawet jeśli nie jest nowa jego partnerka tak piękna jak Joasia, to może lepiej ma w głowie poukładane. Ja tam mu życzę jak najlepiej. Młody chłopak wrzucony w showbiznes, plus balast w postaci znanej rodziny aktorskiej i ciągłych pewnie docinek z tego powodu, plus ciężar udowodnienia światu, że jest w odpowiednim miejscu. Może i ma jeszcze ostro w głowie. No ale kto nie ma.