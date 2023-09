Gwiazdy konkurują o tytuł "ikony stylu" na imprezie "Vogue'a": Sienna Miller, Jared Leto, Kate Winslet... (ZDJĘCIA)

Wszyscy zaproszeni dołożyli wszelkich starań, by wpasować się w "teatralny" dress code i wyróżnić się na tle innych gości imprezy, co wcale nie było łatwym zadaniem. Największą gwiazdą wieczoru niewątpliwie była Sienna Miller, która trzy tygodnie temu ogłosiła światu, że spodziewa się dziecka z młodszym o 13 lat kolegą po fachu, Olly'm Greenem. Aktorka odsłoniła ciążowy brzuch w pełnej krasie w widowiskowym komplecie od Schiaparelli składającym się z kusego topu i bufiastej spódnicy. Na wydarzeniu pojawili się także m.in.: Anna Wintour, Kate Winslet, Jared Leto, Rita Ora, Winnie Harlow, Emilia Clark, Georgia May Jagger czy księżniczka Beatrycze.