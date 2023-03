Gwiazdy na 100-leciu Warner Bros. Discovery: Małgorzata Foremniak, Anna-Maria Sieklucka, Sylwia Gliwa z wycięciami... (ZDJĘCIA)

Mamdosyc 35 min. temu zgłoś do moderacji 6 1 Odpowiedz

Nie działają mi wyróżnione relacje na instgramie , wam też? Boże ale mam dość tej aplikacji, gdyby nie to że mam tam moje psy to już dawno bym to usunęła... Trwa to już od kilku dni, moje relacje znikają, nie da się ich wyróżnić. W pl nic nie mogę znaleźć a na zagranicznych stronach są jakieś informacje że niektórzy użytkownicy się skarżą nie wiem dlaczego zbugowało tylko niektórych. Boje sie że stracę wszystkie wspomnienia z relacji. Chyba się załamie bo nie mam tych filmów z moimi psami na telefonie (a to 3 lata od szczeniaka) (nie mam bo zmieniałam nie przerzuciłam tych filmow) myślałam że na ig będą bezpieczne... Jeśli tylko wrócą te momenty to zapisuje je i usuwam te aplikacje w ch lere