Gwiazdy na BET Awards 2022: awangardowy Billy Porter, wydekoltowana Lizzo, złota Blac Chyna... (ZDJĘCIA)

Ada 24 min. temu

Po 1 ,jak widać rasizm działa tylko w jedną stronę, gdyby była taka gala ale zorganizowana tylko dla białych ,to skandal na cały świat i zakaz organizowania do końca świata . Po 2 ,co do cholery robi tam Blac Chyna? Przecież jej jedynym osiągnięciem w życiu to złapanie Kardashiana na dziecko