Gwiazdy na gali wspierającej działania na rzecz klimatu: Jane Fonda, Michelle Pfeiffer, Laura Dern, Sheryl Crow... (ZDJĘCIA)

Aby te działania odniosły sukces, konieczne jest ich promowanie i upowszechnianie. Przykładem może być doroczna gala Environmental Media Association's Awards, która nie tylko nagradza osiągnięcia w branży rozrywkowej, ale również zwraca uwagę na inicjatywy stawiające na zrównoważony rozwój. Jak mówią pomysłodawcy, wydarzenie to ma zachęcić do dyskusji o klimacie oraz inspirować do angażowania się w ochronę planety.