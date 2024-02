Gwiazdy na spotkaniu z nominowanymi do Orłów: srebrzysta Katarzyna Herman, szykowna Magdalena Cielecka, szarmancki Robert Więckiewicz (ZDJĘCIA)

Felicjanka 10 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Mam nadzieję, że Kos zgarnie większość nagród w tym za najlepszy film. Aktor główny to zdecydowanie Leszek Lichota za Znachora albo Eryk Klum Jr. za Filipa. Aktorka główna to bez dwóch zdań dla mnie Marta Nieradkiewicz za Łęk, Kamila Urzędowska za Chłopów lub Lena Góra za Imago. Ale znając życie wygra ulubienica polskiej akademii Maja Ostaszewska za Zieloną granicę. Jedna z jej słabszych ról, ale akademicy mają do niej słabość.