Tłum gwiazd na warszawskim evencie: "rogata" Natasza Urbańska, zmysłowa Katarzyna Niezgoda, szykowna Maria Sadowska (ZDJĘCIA)

Każdy reprezentant show biznesu chcący, by o nim pisano, wie, że chodzenie na branżowe eventy to jedno z ważniejszych celebryckich "przykazań". Raz na jakiś czas wypada więc skorzystać z zaproszenia i spędzić, wystając na ściance z uśmiechem na twarzy, choćby jeden z wieczorów w miesiącu.

We wtorek etatowe lwice salonowe miały sposobność, żeby odhaczyć wyjście i "liznąć" nieco kultury na imprezie Viva Photo Awards 2023 . Na piętnastej odsłonie wydarzenia, podczas którego grono ekspertów nagradza laureatów za wyjątkowe prace fotograficzne, pojawiła się rzesza mniej lub bardziej rozpoznawalnych znanych twarzy.

Zdecydowana większość zaproszonych na wydarzenie celebrytek w swoich stylizacjach postawiła na klasyczną czerń. W gronie gości wtorkowego eventu znalazła się m.in. Natasza Urbańska odziana w inspirowaną marką Balenciaga suknię z odważnymi wycięciami, do której dobrała srebrną torebkę i "szybkie" okulary. Na stylizację "all black" pokusiła się także Maria Sadowska, zestawiając ze sobą bieliźniany gorset, spodnie z wysokim stanem i długą marynarkę. Z "dress code'u" wyłamała się za to Katarzyna Niezgoda, podejmując szturm na ściankę w krwistoczerwonej sukience z uroczym kwiatkiem w okolicy szyi.