Gwiazdy prezentują wielkanocne koszyczki: Małgorzata Kożuchowska, Edyta Pazura, Maja Hyży, Sylwia Bomba... (ZDJĘCIA)

W niedzielę Polacy rozpoczną celebrowanie Wielkanocy, zasiadając do uroczystych śniadań wraz z najbliższymi. W polskich domach przygotowania do wielkiego świętowania rozpoczynają się znacznie wcześniej. W sobotę wiele osób tradycyjnie pomaszerowało do kościołów, by poświęcić pokarmy, które w Wielkanocną Niedzielę znajdą się na świątecznym stole.