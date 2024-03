Celebryci ściągają z czterech stron świata na pokaz Louis Vuitton: zjawiskowa Cate Blanchett, Sarah Paulson ze starszą o 32 lata partnerką (ZDJĘCIA)

WEF 42 min. temu zgłoś do moderacji 115 19 Odpowiedz

Swiatowe forum ekonomiczne. Financial Times donosi . Ze uprawa żywności we własnym ogródku na własny użytek stanie sid zakazanym. Ze względu na nieefektywność produkcji duże zużycie wody co niszczy planetę. Pozostawia slad węglowy . Swiat stoi na głowie. Vlog o tym na kanale wideoprezentacje