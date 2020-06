Gwiazdy świętują Dzień Ojca: Blanka Lipińska, Adam Zdrójkowski, Natalia Kukulska, Roxi Węgiel

kibicka 59 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Zdjęcia z Instagrama - każdy to widział! A najciekawszych nie ma, tylko w kółko to samo. Na przykład są super zdjęcia na Insta Laury Łącz jej ojca - piłkarza i aktora Mariana Łącza. Mój dziadek go uwielbiał, tak jak teraz mój mąż uwielbia Lewandowskiego.