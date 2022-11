Gwiazdy tłumnie przybywają na filmową premierę: Weronika Rosati, Renata Kaczoruk, Magdalena Boczarska z Mateuszem Banasiukiem (ZDJĘCIA)

Szumnie zapowiadane nowe dzieło reżysera Mariusza Kuczewskiego Nie cudzołóż i nie kradnij właśnie wchodzi na ekrany kin. Trailery do filmu nie pozostawiają raczej złudzeń, że mamy tu do czynienia z kolejną frywolną komedią, niemniej jednak premiera obrazu okazała się we wtorek niemałym wydarzeniem na warszawskich salonach.