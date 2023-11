Gwiazdy w kurtce, którą uwielbiają Polki. Stępień, Cichopek, Rozenek-Majdan... (DUŻO ZDJĘĆ)

W tym roku doświadczamy wyjątkowo pięknej jesiennej aury. Chociaż pierwszy tydzień listopada już za nami, w wielu miejscach Polski wciąż jest słonecznie , a temperatury są całkiem przyjazne jak na tę porę roku. To oczywiście nie oznacza braku chłodnych podmuchów, które zmuszają do szukania odpowiedniego okrycia. Gwiazdy wychodzą z założenia, że powinno być ono nie tylko komfortowe, wygodne i ciepłe, ale też stylowe .

Ten sezon zdecydowanie należy nie do popularnych do niedawna ramonesek, a do pikowanych kurtek, w których celebrytki noszą przy każdej okazji: podczas zbierania grzybów, wizyty w amerykańskim parku narodowym Yellowstone czy w trakcie porannego joggingu. Pikowany model kurtki to idealny wybór: takie okrycie jest praktyczne, dobrze chroni przed chłodem, ale jednocześnie jest lekkie. Można je też zimą stosować w stylizacjach "na cebulkę", na przykład wkładając pod płaszcz. Nic dziwnego, że to model, który od lat jest za jednym z najpopularniejszych na polskich ulicach. Która z celebrytek najlepiej nosi ten jesienny klasyk?