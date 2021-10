Halloween w Hollywood: "Pluszowy" Justin Bieber, Lizzo jako Baby Joda i DEMONICZNA Heidi Klum... (ZDJĘCIA)

Halloween to święto, które gwiazdy show biznesu świętują ze szczególnym rozmachem. Celebryci świetnie zdają sobie sprawę, że im bardziej oryginalne będą ich przebrania, tym więcej publikacji na ich temat pojawi się w sieci, co zapewni im darmową reklamę. Niektóre sławy zatrudniają nawet sztab specjalistów i charakteryzatorów, by w halloweenową noc prezentować się spektakularnie. Prym w tej dziedzinie przez lata wiodła Heidi Klum, która przed pandemią corocznie wyprawiała najsłynniejsze halloweenowe przyjęcie w Hollywood.