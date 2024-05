Heidi Klum pozuje w ŚMIAŁEJ sukni z dekoltem do pępka. Przesadziła? (ZDJĘCIA)

Heidi Klum jest jedną z tych sławnych szczęściar, które podejrzewane są o odkrycie fontanny młodości. Modelka, która 1 czerwca skończy 51 lat, niezmiennie zachwyca aparycją oraz formą, jakiej pozazdrościć mogłaby jej niejedna dwudziestolatka . Co więcej, modelka zarzeka się, że swoją urodę zawdzięcza wyłącznie naturze, a pojawiające się z wiekiem twarzy zmarszczki na twarzy wcale nie budzą jej obaw.

Heidi Klum jest jedną z bardziej zapracowanych gwiazd. Trzeba przyznać, że transfer ze świata mody do telewizji okazał się dla zaradnej bizneswoman wyjątkowo opłacalny i dziś wymienia się ją wśród najbogatszych Niemek. Najczęściej jednak urodziwa blondynka trafia do rubryk towarzyskich za sprawą kolejnych śmiałych stylizacji, do których ma ewidentną słabość.