Helena Englert delektuje się papierosem w kurtce z osobliwym napisem i z przewieszoną przez ramię luksusową torebką (ZDJĘCIA)

Yooz 8 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

W MKS od razy zdjęła kurtkę buntownika, na następnym przystanku wysiadła, wyrzuciła szlugi w trawnik i wsiadła do swojego wypasionego wozu, co se wzięła na raty , bo gwiazdy tak już mają. Potem pojechała szybko na chatę posprawdzać pudelki i instagramy jaki efekt i dochód dało "przyłapanie", oraz czy torebkowy sponsor wysłał przelew. Zaraz potem przyszedł pan od PR ustalać strategię , co się najbardziej opłaca. Czy buntownik ,czy córeczka tatusia ,czy zapracowana profesjonalistka , czy może coś innego , zależy to od aktualnej mody ( czyli tego co robią stary w hameryce) wśród obserwujących Grażyn i Dżesik.