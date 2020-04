"Hotel Paradise". Ania i Matt komentują odpadnięcie z programu: "Pogubiliśmy się w grze, którą sami stworzyliśmy"

Kochani, chciałabym wam podziękować za każde słowo wsparcia, dzięki któremu cały czas na mojej twarzy pojawia się uśmiech! Polubiliście mnie za moje główne cechy: autentyczność, cięte riposty i szczerość, która jest nieodzownym elementem mojego życia. Za pozytywny odbiór mojej osoby, za kibicowanie mi i mojemu partnerowi - za to, że w nas wierzycie nadal i widzicie w nas cudowny duet. Matt, tobie również dziękuję za to, że przeżyliśmy tę przygodę razem! Nie wyobrażam sobie przeżyć tych chwil z kimś innym. Niestety sami pogubiliśmy się w grze, którą sami stworzyliśmy. Pomimo burz w naszej relacji byliśmy jedyną parą, która od początku do końca wytrwała razem jako jedność i to jest budujące! #osiągnięcie. Dziękuję również wszystkim uczestnikom - byliście dla mnie jak rodzina i cholernie za wami tęsknię!!! Niedługo się widzimy! - zapewniła.