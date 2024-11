Huczne 11. urodziny Krzysztofa Rutkowskiego Juniora: był śpiewający detektyw, tańcząca Ewa Krawczyk i przebrana za policjantkę Maja

Krzysztof Rutkowski od lat spełnia się jako detektyw bez licencji, który wraz z agencją Rutkowski Patrol angażuje się w najbardziej medialne sprawy. Oprócz tego stara się poświęcać jak najwięcej czasu bliskim, u boku których wiedzie dostanie życie . Ostatnio razem z rodziną mieli ważną okazję do świętowania.

Krzysztof Rutkowski Junior świętował 11. urodziny

Krzysztof Rutkowski bardzo rozpieszcza swojego syna. Junior posiada już kilka własnych samochodów i co roku jest organizowana dla niego wystawna impreza urodzinowa. Tym razem rodzice 11-latka zadbali o to, aby podczas przyjęcia mógł się bawić do muzyki na żywo.