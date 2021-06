Ida Nowakowska ostro krytykowana za szybki powrót do pracy po porodzie: "Dziecko potrzebuje CIEPŁA MATKI"

Kasia 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 4 Odpowiedz

No tak, matki polki wiedzą najlepiej jak się wychowuje cudze dziecko! Każdy decyduje za siebie, po co tyle jadu.. Chciała wrócić do pracy? Wróciła i co Wam do tego? Aaa... Bo pewnie niektóre z Was 24/7 że swoim dzieckiem i innego swiata nie widzą :)