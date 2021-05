Ida Nowakowska świętuje Dzień Matki w pracy NIECAŁE TRZY TYGODNIE po porodzie!

ola przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Mam super pracę, którą uwielbiam, bardzo dobrze zarabiam ale nie wyobrażam sobie by zaraz po urodzeniu dziecka do niej wracać. Są sprawy ważne i ważniejsze. Małe dziecko rozwija się tak szybko, z dnia na dzień, bardzo potrzebuje mamy 24h na dobę, MAMY nie opiekunki, babci czy ojca. Nie zostawiłabym w domu takiego malucha, serce by mi pękło. Dzieci tak wcześnie i na tak długo pozostawiane przez matki maja później w życiu dorosłym dużo częściej stany lękowe, depresje. Urodziłam dziecko 2 lata temu i zrobiłam wszystko by zostać z nim jak najdłużej, nawet pracę zmieniłam by już nie musieć wyjeżdzać co kilka dni i go zostawiać choć z pewnoscia miałby dobrą opiekę. Bo nie o sama opiekę chodzi tylko o budowanie więzi i niczym niezakłóconego u dziecka poczucia bezpieczeństwa. Ono MUSI byc pewne, ze mama ZAWSZE jest obok. Rośnie wtedy radosne, spokojne, nie płacze. Nowakowska chyba boi się, że ją zastąpią na stałe kims innym. Z perspektywy czasu bardzo wiele matek żałuje szybkiego powrotu do pracy. Po paru latach widzą, że wcale nie trzeba było się tak spinać, gonić, bić się o utrzymanie na stanowisku, bać się wyrzucenia, że praca nie ucieknie a ulotne chwile z życia dziecka tak.