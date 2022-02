Iga Krefft podsumowuje swoje początki na planie filmowym: "W Polsce ludzie NIE WIEDZĄ, jak pracować z dziećmi. Nie ma higieny pracy!"

karmela 1 godz. temu zgłoś do moderacji 117 7 Odpowiedz

Tradycyjnie zapytam - gdzie byli rodzice? Jeśli działa się krzywda dziecku? Nie chcę być wredna ale dla mnie ta laska zawsze coś dramatyzuje - rola w takim gniocie jak M jak Miłość to raczej nie jest wyzwanie aktorskie dla nikogo. Co innego jak młoda Włodarczyk grała w Sarze to uważam, że nie powinno mieć miejsca z taką młodą osobą. Ale taki rodzinny serialik i rola dzieciaka ze wsi? Z obsadą typu Lipowska? No może ktoś krzyknął czy przeklął przy niej albo kazał coś powtarzać wiele razy - to chyba wszystko co mogło się tam wydarzyć.