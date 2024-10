Igor Herbut z zespołu LemON komentuje fakt, że Skolim lata na koncerty HELIKOPTEREM. "Gdzie popełniłem błąd?"

Skolim , znany również jako Konrad Skolimowski, to jedna z najjaśniejszych gwiazd disco polo ostatnich lat. Utwory takie jak "Wyglądasz idealnie" czy "Wejdę, wyjdę" podbiły serca fanów, a jego solowa płyta już w dniu premiery pokryła się Diamentem. To, co wyróżnia Skolima, to imponująca liczba koncertów. Z rozpiski dostępnej na jego profilach wynika, że potrafi zagrać 60 występów w ciągu miesiąca , co jest wynikiem, którego nie powstydziłaby się żadna gwiazda światowego formatu. Dzięki temu jego miesięczne zarobki mogą sięgać nawet 2 mln złotych .

Wiem, kto to jest, bo graliśmy razem sztukę, a on leciał helikopterem na kolejną. To jest świetne... Gadałem z jego gitarzystą, porównywaliśmy sztuki, a on mówi do mnie: "Gramy pięć sztuk dziennie", a ja na to: "Stary, jak ty to robisz?". To jest inna bania. My mamy zespół, dwa busy, bardzo dużo sprzętu, gramy wszystko na żywo, więc dwie sztuki dziennie jesteśmy w stanie zagrać, a trzy, kiedy jestem sam. To jest technicznie bardzo trudne. W jego przypadku to coś innego, technika jest zupełnie inna. Ale to, że on daje radę wokalnie – podziwiam. Jesteśmy w stanie zagrać około 100 koncertów rocznie, a on 400! - powiedział.