Ile kosztuje sylwester w knajpach gwiazd? Celebryci SPORO sobie życzą za witanie Nowego Roku w swoich lokalach... (ZDJĘCIA)

Cztery lata temu Arkadiusz Milik zainwestował i otworzył restaurację, która mieści się w centrum handlowym "Libero" w Katowicach. Tam również odbędzie się zabawa sylwestrowa. Do dyspozycji gości będzie bufet z daniami na ciepło i zimno, w tym m.in.: poliki wieprzowe z sosem pieprzowym, łososia w ziołach z sosem cytrynowym, różne rodzaje tapas, nachosy z guacamole, włoskie sery i francuskie wędliny, sałatki i warzywa. Za to barmani zadbają o to, aby goście nie chodzili spragnieni, przygotowując dla nich kilka propozycji koktajlowych na barze. Wstęp kosztuje "skromne" 400 złotych.