Zarobki gwiazd w Sylwestra: Maryla Rodowicz, Zenek Martyniuk i Beata "dwa promile" Kozidrak zarobią krocie (ZDJĘCIA)

Bbnm 24 min. temu

To skandal na co idą nasze podatki, nie życzymy sobie tego, proszę przekazać to na chore dzieci lub seniorów, sprzęt medyczny- cokolwiek co może pomóc społeczeństwu! A nie dla tych darmozjadów. Chętnie posłucham sobie piosenki z you tube, jeśli kasa pójdzie na szczytny cel.