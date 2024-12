Ile wynosi emerytura Andrzeja Rosiewicza? Padła kwota. "Niby jest, ale tylko formalnie"

W co wy mnie znowu wmanewrowaliście? To ja taka sierota, melepeta i niezguła miałabym mieć w jakimkolwiek stopniu wpływ na czyjeś życie? Jak pomagałam w opiece nad dzieckiem to teraz cokolwiek to dziecko zrobi nie tak to jest moja wina. A jak nie daj Boże by zachorował to też by była moja wina. Każdy sposób dobry żeby mnie pognębić bo na pewno nikt już nie będzie nigdy mnie do niczego potrzebował. Sami sobie ze wszystkim dacie radę. Była okazja się wykazać w tym temacie to coś nie poszło.