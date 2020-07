Dagmara z "Królowych życia" imprezuje z przyjaciółkami

Program "Królowe życia" bez wątpienia wzbogacił polski show biznes o cały wachlarz wyjątkowo barwnych osobistości. Dzięki show w mediach możemy śledzić miłosne perypetie Rafała i Gabriela czy podziwiać znaną z zamiłowania do dobrodziejstw medycyny estetycznej Lalunę Unique .

Niedawno Dagmara postanowiła nieco naładować akumulatory i wybrała się nad polskie morze, a konkretniej do popularnej ostatnio wśród celebrytów Juraty. Paparazzi udało się za to spotkać celebrytkę relaksującą się w towarzystwie koleżanek w jednym z tamtejszych lokali. Panie beztrosko popijały szampana i zanosiły się śmiechem podczas rozmowy. W pewnym momencie Dagmara została natomiast porwana do tańca przez tajemniczego mężczyznę.