Dagmara Kaźmierska z "Królowych Życia" rozpływa się nad Antkiem Królikowskim: "DZIECKO SZCZĘŚCIA I MIŁOŚCI"

Czego jak czego, ale Dagmarze Kaźmierskiej zdecydowanie nie sposób odmówić charyzmy. Nic więc dziwnego, że coraz więcej gwiazd, do których ma szeroki dostęp na planie filmowym, poddaje się jej urokowi. Na pierwszy ogień poszedł Bogusław Linda , którego Dagmara jest wielką fanką. Teraz zaś kontrowersyjna celebrytka postanowiła pochwalić się znajomością z najnowszą muzą Vegi - Antkiem Królikowskim , który od kilku dni jest ponownie "do wzięcia".

Dziecko szczęścia i miłości. Antoś. Cudowny chłopak i tak serdeczny, aż serce się śmieje, jak jego oczy. Jest to jedyny człowiek, jakiego znam, któremu zawsze, ale to zawsze śmieją się oczy, a to, co w oczach to i w sercu - przestrzega bogata w życiową mądrość Kaźmierska.