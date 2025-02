Inez z "Kuchennych rewolucji" walczy z nowotworem. "Do samego końca nawet nie braliśmy tego pod uwagę"

Inez z "Kuchennych rewolucji" walczy z nowotworem

Do niedawna Inez prowadziła normalny tryb życia. Spędzała mnóstwo czasu ze znajomymi, chodziła do szkoły, a dodatkowo pracowała w restauracji, co sprawiało jej ogromną przyjemność. Niestety, wszystko zmieniło się z dnia na dzień, kiedy usłyszała diagnozę.